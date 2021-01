Grunneger Power zoekt duurzame bewoners van Vinkhuizen

nieuws

Energiecoöperatie Grunneger Power is op zoek naar mensen in Vinkhuizen die zich willen inzetten voor een duurzame buurt. In tegenstelling tot andere Groninger wijken bestaat er in Vinkhuizen nog niet zo’n initiatief.

De komst daarvan zorgt ervoor dat mensen beter, sneller, eerlijker en voordeliger samen kunnen verduurzamen. In Vinkhuizen liggen er volgens Grunneger Power veel kansen liggen die nu onbenut blijven. Het initiatief wil verduurzaming voor iedereen mogelijk maken, onder meer via activiteiten voor minima, collectieve inkoopacties waardoor bijvoorbeeld zonnepanelen goedkoper worden, het organiseren van workshops en het voorzien van energieadvies.

Ook in Vinkhuizen gaan de woningen van het aardgas af. Er moet dus worden nagedacht over een nieuwe manier van verwarmen. Bewoners kunnen samen meedenken aan het ontwerp ervan, bijvoorbeeld in het project ‘Buurtwarmte’. Opgeven kan via het aanmeldformulier op de website grunnegerpower.nl.