Grote zorgen bij stadbestuur over Groningse jeugd tijdens lockdown

De lockdown komt hard aan bij de jeugd en dat baart ook het stadsbestuur van Groningen ernstige zorgen. Het aantal jongeren met sombere en zelfs suïcidale gedachten is gestegen in de gemeente.



Het ritme van jongeren in de gemeente is flink veranderd. Onderwijsinstellingen bieden thuisonderwijs en veel jongeren vervallen in bankhangen en gamen. “Het is moeilijk om ze actief te houden”, zo stelt wethouder Isabelle Diks. Volgens de wethouder loopt het aantal jongeren in de gemeente wat aanklopt voor hulp flink op.

De lockdown zorgt ervoor dat niet alleen de geestelijke toestand van de jongeren verslechterd, maar ook de resultaten van hun opleiding. “Wat we zien is dat jongeren naast hun school ook niet naar hun stage kunnen”, aldus Diks. “Als je kapper wil worden, dan leer je dat niet van achter de computer, maar van een hoofd met haar.”