Groningse Nathalie stapt met twee anderen uit Big Brother huis

Foto: Ingo Cali voor RTL Linksonder Nathalie.

De Groningse Nathalie is zaterdag vrijwillig uit het Big Brother huis gestapt.

Dat gebeurde nadat een andere kandidaat, Jowi, had laten weten dat hij de sfeer in het huis niet meer zag zitten. Daarom werd aan de andere bewoners gevraagd of ze nog wilden blijven.

Daarop pakte Nathalie samen met een andere bewoonster, Danielle, ook hun koffers. Waarom zij weg zijn gegaan is onduidelijk.

Big Brother is een programma waarbij tien mensen zich begin januari vrijwillig voor honderd dagen laten opsluiten. Via een livestream van Videoland is alles te volgen. Op RTL 5 zijn de hoogtepunten te zien.

