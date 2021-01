Groningse Nathalie stapt Big Brother huis in

nieuws

Foto: Ingo Cali voor RTL Linksonder Nathalie.

De 23-jarige Groningse Nathalie stapt vanavond het Big Brother huis in. Ze laat zich ergens in Amsterdam voor honderd dagen opsluiten.

Nathalie is geboren in Thailand, maar woont vanaf haar eerste levensjaar in Groningen. Naast Nathalie zijn er nog zeven deelnemers in het realityprogramma. Drie komen uit Nederland en vier uit Vlaanderen.

In het huis zijn geen smartphones toegestaan, omdat de deelnemers geen contact mogen hebben met de buitenwereld. Ook worden ze allemaal getest op corona. Eenmaal binnen is de groep een huishouden.

Het programma wordt gemaakt door RTL en de Belgische zender Vier. RTL 5 gaat Big Brother uitzenden. Geraldine Kemper en de Vlaamse Peter van de Veire zijn de presentatoren.