Groningse jongeren presenteren actieplan voor klimaatbeleid

Jongeren moeten meer betrokken worden bij het klimaatbeleid. Dat vinden de ambassadeurs van ‘Youth for Climate Adaptation’. Ze roepen overheden op om per direct aan de slag te gaan met klimaatverandering.

In opdracht van de provincie werkten Groningse jongeren een half jaar lang aan een actieplan voor lokale overheden. Het belangrijkste punt is dat jongeren meer betrokken moeten worden bij de plannen. “Dat kan met een jongerenadviesraad,” vertelt Wouter van der Galiën. “Binnen de provincie en de gemeente moet een adviesraad komen van jongeren die meedenken en meehelpen, zodat de stem van jongeren vertegenwoordigd wordt in het beleid.” Hij denkt dat ze recht van spreken hebben omdat zij er later in hun leven mee te maken krijgen en ze vaak creatievere ideeën hebben. Daarnaast zijn andere punten dat er meer naar de korte termijn moet worden gekeken en dat kinderen op school meer over het klimaat leren.

Het plan werd afgelopen vrijdag gepresenteerd tijdens de Klimaatadaptatieweek in Groningen, maar het werd ook behandeld tijdens de Klimaattop in Den Haag afgelopen maandag. Daar werd het besproken door wereldleiders als Angela Merkel en Emmanuel Macron. “Het is heel gaaf dat we daar als regionale groep jongeren dat advies mochten presenteren. Hopelijk wordt het meegenomen van een regionaal plan naar een plan voor de hele wereld.”