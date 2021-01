Groningse dermatoloog wint prijs voor Beste Bijwerkingmelding

nieuws

Drs. Bruijn, dermatoloog in Groningen, heeft dit jaar de prijs voor Beste Bijwerkingmelding ontvangen. Dat meldt Bijwerkingencentrum Lareb.



Mevrouw Bruijn deed de eerste melding over het optreden van een acute huidreactie (AGEP) bij het gebruik van bupropion. Deze melding heeft zowel in binnen- als buitenland tot diverse publicaties geleid. Meer info: https://www.lareb.nl/news/ernstige-huidreactie-bij-gebruik-van-bupropion

AGEP is een vrij zeldzame huidreactie en kan ontstaan als allergische reactie op een geneesmiddel. Klachten zijn een rode huid, ontstekingen van de huid en koorts. Na stoppen met het geneesmiddel herstellen patiënten binnen een tot twee weken. Bupropion wordt gebruikt bij de behandeling van een depressie (Wellbutrin XR) of als hulpmiddel bij het stoppen met roken (Zyban).