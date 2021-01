Groninger Museum verlengt tentoonstelling Unzipped

nieuws

Foto Wouter Holsappel: Groninger Museum Rolling Stones

De tentoonstelling Unzipped over de Rolling Stones in het Groninger Museum wordt verlengd van 28 februari tot 28 maart. Dat heeft het museum dinsdagavond bekendgemaakt.

Aanleiding voor het verlengen is de persconferentie dinsdagavond van premier Mark Rutte (VVD) waarbij bekend werd gemaakt dat Nederland drie weken langer in een strenge lockdown blijft. De expositie Unzipped opende op 20 november. Waarbij het in eerste instantie te maken kreeg met strenge coronamaatregelen moesten half december de deuren helemaal dicht vanwege de lockdown.

Omdat de lockdown mogelijk naar langer gaat duren wordt overwogen om de tentoonstelling nog verder te verlengen. Hierbij is men echter wel afhankelijk van de tour die Unzipped maakt. In juni wordt de tentoonstelling in Marseille in Frankrijk verwacht. Tot nu toe hebben 20.000 mensen Unzipped bezocht. Om quitte te draaien zijn er 130.000 bezoekers nodig.