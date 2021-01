Groninger amateurclubs willen zelf competitie opzetten

sport

Foto Andor Heij: VV Groningen - PKC'83 1-4

Diverse Groninger amateurvoetbalclubs zijn van plan zelf een competitie op te zetten wanneer de officiële competities van de KNVB niet hervat worden.

De KNVB wil uiterlijk de competities, die door de coronacrisis stil liggen, in het weekeinde van 10/11 april herstarten. Dat wordt in de week van 9 februari besloten. Wanneer dat niet lukt wil de KNVB alternatieve competities opzetten om de clubs toch nog te laten voetballen.

Voor voetbalvereniging PKC’83 hoeft dit niet. “We zorgen zelf wel voor een competitie”, zegt Robert Groninger, bestuurder en assistent trainer van PKC’83. “We houden het liever in eigen hand, want als je het de KNVB laat doen hangt er een prijskaartje aan. En als we het zelf doen kunnen we zeker nog in juni en juli door voetballen. Ook in het oosten van het land zijn er diverse clubs mee bezig”.

Samen met Bert Vos, de trainer van Winsum, is Groninger al bezig om een competitieopzet te maken. De volgende clubs doen in ieder geval mee: PKC’83, VVG, Velocitas, en GRC uit Groningen. Daarnaast Gorecht uit Haren, Winsum, Pelikaan S uit Oostwold en NEC Delfzijl. Het doel is niet alleen om te voetballen, maar ook om kantine inkomsten te genereren. Veel clubs hebben financiële problemen doordat er al maanden geen omzet is.