‘Groningen rond 2050 vaak bedreigd door water’

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De stijging van de zeespiegel ten gevolge van de klimaatverandering zorgt ervoor dat de provincie Groningen in 2050 regelmatig onder water staat. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Amerikaanse organisatie Climate Central.

Uit de studie blijkt dat rond die tijd grote delen van het vasteland lijden onder hoog water, tenzij de uitstoot van CO2 fors afneemt. Dit zorgt ervoor dat grote delen van de wereld onbewoonbaar raken en dat honderden miljoenen mensen moeten verhuizen. Om overstromingen in Groningen tegen te gaan, zouden ook de dijken flink verhoogd moeten worden.

Het probleem speelt wereldwijd. Zuid-Oost Azië heeft er jaarlijks mee te maken, maar ook veel steden in Europa lopen gevaar omdat ze nauwelijks boven zeeniveau liggen, en soms zelfs deels eronder. Het geldt in Nederland onder meer voor Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en de Waddeneilanden, en elders in Europa voor onder meer Hamburg, Antwerpen en Venetië.