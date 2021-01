Groningen krijgt weer gezinsverzorger

Ook in de gemeente Groningen keert de gezinsverzorger weer terug.

De gezinsverzorger moet rust, reinheid en regelmaat brengen in een gezin dat ontspoord is of dreigt te ontsporen. Toekomstige gezinsverzorgers worden ondergebracht bij het project Gezinscoaches van de gemeente. Fractievoorzitter van 100% Groningen Marjet Wolthuis was de initiatiefnemer van het plan waarbij zich al snel meerdere partijen zich bij aansloten. Uiteindelijk stemde gisteravond de hele gemeenteraad in met dat plan.

In eerste instantie wilde het stadsbestuur uitsluitend vrijwilligers inzetten maar na kritiek vanuit de gemeenteraad besloot wethouder daarvan af te zien. Wanneer de eerste gezinsverzorger aan het werk gaat is nog niet bekend .