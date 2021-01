Groningen kleurt wit door sneeuwval: “Mogelijk 2 tot 4 centimeter sneeuw”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Groningen kleurt maandagavond wit door sneeuwval. Het KNMI heeft vanwege gladheid ‘code geel’ afgekondigd voor de provincie.

Rond 22.00 uur begon het te sneeuwen in Groningen. De sneeuwval wordt veroorzaakt door een actieve buienlijn waardoor het naar alle waarschijnlijkheid tot 23.30 uur gaat sneeuwen in Stad. Volgens een meteoroloog van Weerplaza is er plaatselijk 2 tot 4 centimeter mogelijk. Inmiddels zijn trottoirs, pleinen en daken van woningen wit gekleurd. Het KNMI waarschuwt dat weggebruikers rekening moeten houden met bevriezing van natte weggedeelten en gladheid door winterse neerslag.

‘Code geel’ geldt tot dinsdagochtend 10.00 uur.