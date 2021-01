Groningen kleurt dinsdagavond wit van de hagel

nieuws

Foto: Erick Bakker

Delen van de stad Groningen kleuren dinsdagavond wit na een flinke hagelbui.

Even voor 21.00 uur trok er een bui over Groningen waarbij de neerslag in de vorm van hagel viel. Op verschillende plekken bleef de hagel liggen waardoor er een winters aangezicht ontstond. Het KNMI verwacht dat er ook later in de avond en in de nacht naar woensdag buien mogelijk zijn die gepaard kunnen gaan met hagel.

Door de buien moeten weggebruikers rekening houden met gladheid. Strooiploegen zijn eerder in de avond al de weg op gegaan om preventief te strooien.