Groningen houdt zich goed aan de avondklok

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De eerste avond en nacht van de avondklok is rustig verlopen in de gemeente Groningen. De politie laat weten dat er in het Noorden geen aanhoudingen zijn verricht.

Wel werden in de drie noordelijke provincies bekeuringen uitgedeeld. Hoeveel dit precies zijn, en of er ook mensen in de gemeente Groningen op de bon zijn geslingerd, wil de politie niet zeggen. Volgens de politie gaat het niet om de aantallen bekeuringen maar om het feit hoe de avondklok wordt nageleefd. Dat men zich in de gemeente goed hield aan de avondklok blijkt uit verslagen van fotojournalisten die in de nacht van zaterdag op zondag op pad gingen. “Ik heb het nog nooit zo stil in de stad gezien”, meldt fotograaf Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl. “Het enige wat ik op straat tegenkom zijn bezorgscooters en agenten die aan het surveilleren zijn.”

Ook vanuit de gemeente Groningen heeft men het beeld dat de eerste nacht goed verlopen is. “Als gemeente kunnen we melden dat we geen bijzonderheden hebben te vertellen”, vertelt woordvoerder Hans Coenraads. Landelijk werden er 3.600 bekeuringen uitgedeeld voor het niet naleven van de avondklok. Er werden 25 personen aangehouden. Het beeld is dat het overwegend rustig was. In het Limburgse Stein en op Urk liepen de gemoederen wel hoog op.