Groningen heeft voldoende stembureauleden, 268 andere gemeenten nog niet

Foto: Jasper Tolsma

De gemeente Groningen heeft in de afgelopen periode voldoende stembureauleden weten te werven voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. Dat blijkt uit gegevens van de Rijksoverheid.

Groningen is daarmee één van de 84 Nederlandse gemeenten die voldoende stembureauleden en -tellers gevonden hebben voor de verkiezingen. In 268 andere gemeenten in ons land zoekt men nog mensen die hier een rol in willen vervullen. In de provincie Groningen worden er nog vrijwilligers gezocht in de gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Veendam en Westerwolde.

Naast Groningen hebben ook de gemeenten Stadskanaal en Westerkwartier aangegeven voldoende mensen te hebben. De Tweede Kamerverkiezingen worden gehouden op woensdag 17 maart.