‘Grond uit nieuwe tunnels bij Hoofdstation komt misschien wel onder de ringweg’

nieuws

Foto: Dennis Smit

Aannemer Strukton is in gesprek met verschillende partijen in en rondom de Stad over het hergebruik van aarde die vrijkomt tijdens de verbouwing van het Hoofdstation in Groningen.

Volgens Strukton wordt er onder andere gepraat met de gemeente Groningen en met boeren in omgeving over hergebruik van de soms verontreinigde aarde. Maar ook infrastructurele projecten zijn een optie, want er zijn ook gesprekken gaan de met Aanpak Ring Zuid. “Als we het niet ergens dichtbij kunnen onderbrengen, dan rijden we verder of wordt het per schip afgevoerd”, vertelt Frank Rens, grondstromencoördinator bij Strukton, op de website van ProRail. “Maar met het oog op duurzaamheid streven we naar zo min mogelijk transport en daarnaast drukken we op deze manier ook de kosten.”

De 100.000 kubieke meter grond die afgegraven wordt op en rond het station, wordt opgedeeld in schone en verontreinigde grond. De laatste aardesoort wordt direct afgevoerd naar een reinigingsbedrijf. De schone grond wordt ter plaatse opgeslagen en verdeeld in categorieën waarvoor de grond bruikbaar is. De schoonste grond gaat bijvoorbeeld naar woonprojecten, de minder schone aarde komt terecht in de industrie.