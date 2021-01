GroenLinks: ‘Verplicht industrie in gemeente om zonnepanelen te plaatsen op daken’

nieuws

Per 1 januari 2022 moet het in de gemeente Groningen verplicht worden om zonnepanelen te plaatsen op industriegebouwen. De gemeenteraadsfractie van GroenLinks wil dat het stadsbestuur voor deze datum een actieplan klaar ligt.

“We krijgen vaak de suggestie van mensen dat we eerst alle daken eindelijk eens vol moeten leggen met zonnepanelen”, aldus raadslid Ceciel Nieuwenhout. “Het was wat ons betreft dan ook een doorn in het oog dat er op veel industriedaken nog niks ligt. Je hoeft maar even op Google Earth naar de industriegebieden in de gemeente te kijken om dat op te merken.”

Het ministerie van Binnenlandse Zaken past per 1 januari 2022 het ‘Besluit bouwwerken leefomgeving’ aan, waardoor gemeentes deze verplichting kunnen invoeren. Maar Groningen moet de plannen daarvoor al eerder klaar hebben, zo stelt Nieuwenhout: “We moeten niet pas tot 2022 wachten met plannen maken voor dit specifieke onderwerp. Zo kunnen we zorgen

dat die daken zo snel mogelijk vol liggen met zonnepanelen. Een uitgebreid actieplan kan hierbij helpen.”