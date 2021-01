Görkem Can per direct weg bij FC Groningen

sport

23-01-2020, Persconferentie, *Gorkem Can* of FC Groningen

FC Groningen en de 20-jarige verdediger Görkem Can gaan per direct uit elkaar. Het contract liep nog tot 2022, maar in onderling overleg is besloten om dat te ontbinden.

Can kwam een jaar geleden over van het Duitse Schalke 04. Maar tot een wedstrijd in het eerste elftal van FC Groningen heeft dat niet geleid.

“We hebben Görkem een jaar geleden aangetrokken met het oog op de toekomst”, aldus technisch directeur Mark-Jan Fledderus. “Na een jaar moeten beide partijen concluderen dat het uiteindelijk niet is geworden wat we ervan hadden gehoopt en verwacht. Dan is de beste oplossing om uit elkaar te gaan. Görkem is vrij om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging.