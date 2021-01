GOOV: “Het voordeel van Covid is dat we nauwer zijn gaan samenwerken”

nieuws

Foto: GOOV Muziektheater - facebook.com/goovmuziektheater/

Het winterseizoen is aangebroken. Normaliter de periode waarin theatergezelschappen groots uitpakken. Door corona ligt echter alles stil en zijn theaters gesloten. Toch zit men niet bij de pakken neer, zegt voorzitter Carst Buissink van muziektheater GOOV.

Hoi Carst! Hoe gaat het met jullie in deze vreemde tijd?

“Eigenlijk gaat het met GOOV heel goed. We zijn allemaal gezond en we kijken optimistisch naar de toekomst. Het neemt natuurlijk niet weg dat het afgelopen jaar een heel vreemd jaar is geweest. Een jaar waarin we hele mooie plannen hadden. Bijvoorbeeld het stuk ‘The Producers’ dat we op de planken zouden brengen. Een pittig stuk met lastige onderwerpen dat gekoppeld was aan 75 jaar bevrijding. Een stuk waar in de voorbereiding ook heel veel tijd is gestoken.”

Dat stuk is uiteindelijk niet gespeeld hè?

“Nee. Op een gegeven moment hebben we wel voorstellingen geplaatst zoals wij dat noemen. Dat was in de periode dat er maximaal 180 bezoekers aanwezig mochten zijn in een zaal. Financieel gezien moesten we dan iedere keer uitverkochte zalen hebben en dan nog zouden we verlies draaien. Op een gegeven moment hebben we besloten het stuk niet te brengen. Dat was lastig. Want we hebben leden die ontzettend graag willen spelen, en voor deze productie ook veel voorbereidingstijd er in hadden gestoken, maar aan de andere kant moet je ook kijken naar de realiteit. Het was niet verstandig.”

Maar toch hebben jullie niet stilgezeten …

“Klopt. Afgelopen jaar hebben we verschillende kleine projecten op kunnen pakken waarbij we samengewerkt hebben met andere gezelschappen. We noemen dat ‘het verbond’. Zo hebben we de samenwerking gezocht met het Groninger Studenten Toneel, maar ook met studentenorkest Bragi. Samen de schouders er onder zetten om kleine producties op te zetten. Daarnaast hebben we afgelopen jaar verschillende online pubquizes gehouden zodat al onze leden toch contact met elkaar hielden en hebben we vlak voor de tweede lockdown nog een kerstgroet op kunnen nemen op het terrein van de voormalige SuikerUnie.”

Ik zei het al in de intro: we zitten op dit moment in het winterseizoen. De periode waarin jullie normaliter veel op de planken staan. Ondertussen lijkt het erop dat de lockdown verlengd wordt en dat van versoepelingen nog geen sprake is. Kun je daarmee deze winterperiode afschrijven?

“Nee. Op dit moment gaan we er vanuit dat we vanaf 19 januari weer los kunnen. Jij en ik weten ook dat dat waarschijnlijk niet gaat lukken. Kijk naar Duitsland, Engeland en Ierland waar de lockdownmaatregelen verlengd en aangescherpt zijn. Wij verwachten ook dat er in 2021 nog geen grote producties gebracht kunnen worden. Maar ondertussen zijn we wel bezig met kleine projecten. Ook als de lockdown langer duurt geeft ons dat meer tijd om dit te finetunen. Wat dat betreft zijn we heel optimistisch.”

Met ook een heel bijzonder initiatief voor als de coronamaatregelen straks los gelaten kunnen worden hè?

“Ja. Ik had het al even over ‘het verbond’. Wat mij betreft zetten we dan een mooi podium op de Grote Markt of op de Vismarkt waar culturele instellingen zich kunnen presenteren. Door deze samenwerking ook op te zoeken kunnen we samen bouwen aan een culturele toekomst. Dat is wat mij betreft ook wel het voordeel van Covid: dat we nauwer zijn gaan samenwerken en dat we samen het idee hebben dat we hier de schouders onder moeten zetten.”

In Den Haag gaat het over de problemen met het vaccineren, over een verlenging van de lockdown, terwijl jij erg optimistisch bent …

“Haha, ja. Kijk, je kunt wel in zak en as gaan zitten, maar dat helpt niet. Ik ken mensen bij een voetbalclub die onlangs hun lidmaatschap op hebben gezegd omdat er al heel lang niet meer gevoetbald kan worden. Wij hebben daar geen last van. Iedereen is positief en wil heel graag weer iets op het toneel doen. En je kunt dan gaan kijken wat er momenteel niet kan, maar volgens mij is het belangrijk om te kijken wat er wel kan.”

Je had het over de voorstelling The Producers … gaat die er nog wel komen?

“Dat is wel de bedoeling. Deze hebben we zoals wij dat noemen ‘op de plank’ gelegd. Zoals ik al aangaf is er heel veel energie gestoken in de voorbereiding. Het is niet een stuk dat we zelf geproduceerd hebben dus we hebben daar de rechten voor aan moeten schaffen. Onlangs hebben we te horen gekregen van dit bedrijf, dat in Brussel zit, dat deze rechten verlengd zijn en dat we het stuk dus ook in 2021 op de planken kunnen brengen. Het zou geweldig zijn als dat zou gaan lukken.”