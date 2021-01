nieuws

Foto: Gemeente Groningen

In opdracht van de gemeente Groningen is een aannemer maandag begonnen met het vervangen van de gele stenen in de Herestraat en de Zwanestraat.

De oude en versleten stenen worden eruit gehaald en vervangen door de nieuwe, stroevere gele steentjes.

Naast de Herestraat en de Zwanestraat krijgen ook het Hoogstraatje, de Bruine Ruiterstraat en de Kleine Pelsterstraat de komende tijd een nieuwe gele bestrating.