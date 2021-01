GGD waarschuwt voor bedriegers: ‘Wij vaccineren niet aan huis!’

nieuws

Foto: U.S. Secretary of Defense via Wikimedia Commons (CC 2.0 SA)

De GGD in Groningen krijgt signalen dat ouderen worden gebeld door mensen die zich voordoen als medewerkers die hen vragen om thuis gevaccineerd te worden. De gezondheidsdienst benadrukt donderdagavond dat deze berichten niet kloppen.

Het gaat hier om mensen die zich valselijk voordoen als GGD-medewerkers, zo meldt de landelijke koepelorganisatie GGD GHOR. De huisarts is degene die ouderen in de leeftijd van 90 jaar en ouder uitnodigt om zich te laten vaccineren. De groep van hen die niet mobiel is, wordt door de huisarts gevaccineerd en niet door medewerkers van de GGD. 85-plussers bellen zelf met een landelijk nummer om een afspraak te maken. Zij worden vervolgens gevaccineerd op een GGD-locatie.

Daarom is belangrijk om niet op deze telefoongesprekken in te gaan. Contact opnemen met de politie over deze telefoongesprekken is daarom een goede optie, zo stelt de koepelorganisatie van gezondheidsdiensten.

LET OP: we krijgen signalen dat ouderen worden gebeld door de GGD voor een vaccinatie aan huis. Dit klopt niet! De huisarts bepaalt wie uit de groep 90+ mobiel is en gevaccineerd kan worden op een vaccinatielocatie van de GGD. Kijk hier voor meer info⤵️https://t.co/5nKtMfclty pic.twitter.com/fSFFJCWbYL — GGD Groningen (@GGDGroningen) January 28, 2021