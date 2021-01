GGD verwacht vertraging in bron- en contactonderzoek en testuitslagen na datalek

nieuws

Foto: Joey Lameris (112 Groningen)

GGD GHOR, de koepelorganisatie van GGD’en in Nederland, verwacht dat het tot en met maart langer gaat doen over het doorgeven van testuitslagen en het uitvoeren van bron- en contactonderzoek. De vertraging is het gevolg van de maatregelen die de GGD’en nemen na het datalek in de uitslagensystemen.

“Beperkingen in toegang van mensen tot gegevens vertraagt de snelheid waarmee wij ons werk kunnen doen en verlengt de doorlooptijden”, zo schrijft de GGD GHOR. “Bijvoorbeeld de snelheid waarmee we testuitslagen kunnen doorgeven en testafspraken kunnen maken.”

Maandag werd bekend dat twee medewerkers van het landelijke telefoonnummer voor coronatests geprobeerd hebben om de gegevens van tienduizenden Nederlanders te koop aan te bieden. De koepelorganisatie van GGD’en meldt vrijdagochtend dat er geen aanwijzingen zijn dat er grote datasets zijn verhandeld, maar dat de gegevens slechts zijn aangeboden. Voor daadwerkelijke verkoop is geen bewijs. GGD GHOR heeft een speciaal telefoonnummer ingesteld waar mensen terecht kunnen met hun vragen en zorgen: 085-1308226. Dit nummer is vanaf 29 januari 2021 bereikbaar van 09.00 tot 21.00 uur, 7 dagen in de week.