GGD schakelt printfunctie ict-systemen toch uit na datalek

foto: ChrisDag / Flickr.com

De GGD heeft zaterdag alsnog de printfunctie in haar ict-systemen voor coronatest uitgeschakeld. Dat meldt de dienst op haar website.

Het gaat om de printfunctie in de toepassingen HPZone en HPZone Lite. Het uitschakelen is gedaan om ‘ongeoorloofd delen’ te voorkomen. Vrijdag liet de GGD nog weten dat de printfunctie noodzakelijk was voor de analyse van het coronavirus. Alle bron- en contactonderzoekers bij de GGD konden met de printfunctie adressen, bsn-nummers en medische gegevens printen en opslaan van mensen die zich hadden laten testen op het coronavirus. Afgelopen week meldde RTL Nieuws dat de gevoelige gegevens online op grote school worden verhandeld.

De GGD gaat komende week onderzoeken welke medewerkers de printfunctie daadwerkelijk nodig hebben. Zij zullen dan weer toegang krijgen tot de functie. Of nu alle exportfuncties van gegevens zijn uitgeschakeld is onbekend. De GGD schrijft op haar website dat men druk bezig is met het aanpassen van ‘alle overige exportmogelijkheden’.