GGD: “Lichte afname aantal besmettingen, maar situatie blijft ernstig”

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Het aantal besmettingen in de provincie Groningen blijft op het niveau ernstig liggen. Wel meldt de GGD Groningen in haar wekelijkse update dat er een lichte afname te zien is in vergelijking met de week er voor.

“Sinds vorige week woensdag zijn er in de provincie 1.485 nieuwe besmettingen bijgekomen”, schrijft de GGD. “Dat is een lichte afname ten opzichte van de week ervoor. Het aantal nieuwe besmettingen blijft echter net als vorige week hoog.” In de provincie ging het afgenomen week om een besmettingsgraad van 244 gevallen per 100.000 inwoners. Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland is het virus nu bij 17.749 personen vastgesteld in de provincie.

Besmettingen bij jongeren nam toe

Uit cijfers blijkt dat het aantal besmettingen bij jongeren de afgelopen week is toegenomen. Dit terwijl dit in de weken ervoor bij deze groep nog juist af nam. “De stijging onder de jongeren wordt in het hele land waargenomen. Een mogelijke verklaring is de viering van oud- en nieuwjaar.” In de leeftijdscategorie 0-15 jaar gaat het om een besmettingspercentage van 4%. In de categorie 16 tot 19 jaar lag dit aantal op 6% maar is dit gegroeid naar 9%. In de leeftijdscategorie 20-29 jaar gaat het om een besmettingspercentage van 21%, in de categorie 30 tot 65 jaar om 46% en in de leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder om 20%.

Bijna de helft van de besmettingen vond thuis plaats

Omdat het aantal besmettingen nog altijd erg hoog ligt is het de GGD afgelopen week niet gelukt om bij iedere nieuwe besmetting een volledig bron- en contactonderzoek uit te voeren. Van de nieuwe besmettingen in de afgelopen week is van 70% een vermoedelijke bron bekend. Daaruit blijkt dat 46% van de nieuwe besmettingen in de thuissituatie plaatsvond, 11% in de werksituatie, 32% tijdens een vrijetijdsbesteding, 19% in een zorginstelling en 0% op school. “Per nieuwe besmetting kan meer dan één vermoedelijke bron worden aangewezen; de bovengenoemde percentages tellen dan ook op tot meer dan 100%.”

Veertien overlijdens

Volgens de GGD blijft het aantal besmettingen in de provincie hoog. “Dit sluit aan bij de landelijke trend. Voor de provincie als geheel zitten we deze week op ongeveer 244 meldingen per 100.000 inwoners.” De meeste besmettingen werden gevonden in Westerwolde waar 420 inwoners per 100.000 inwoners positief getest werden. In Eemsdelta gaat het om 358, Oldambt 348, Veendam 340 en Pekela 287. In de provincie Groningen kwamen afgelopen week 14 personen te overlijden nadat ze eerder positief getest waren op het coronavirus. Het totale aantal sterfgevallen komt daarmee op 122.

Aantal afgenomen testen nam af

In de afgelopen week werden er bij de verschillende GGD-locaties 12.827 personen getest. Van hen kregen 1.120 personen een positieve uitslag terug. Dit komt neer op ongeveer 8,7%. Het aantal tests dat afgenomen werd, en ook het vindpercentage, daalden in vergelijking met de cijfers van vorige week.