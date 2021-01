GGD Groningen roept zwangere vrouwen op te wachten met vaccin

nieuws

Foto: Pexels.com

De GGD Groningen denkt dat het beter is dat zwangere vrouwen wachten met vaccinatie tegen het coronavirus tot na de bevalling. Dat schrijft de dienst donderdagmiddag op Twitter, op basis van informatie van het RIVM.

Volgens de GGD en het RIVM is er geen direct bewijs dat de vaccinatie schadelijk is voor het ongeboren kind of de aanstaande moeder, Maar omdat er nog weinig over bekend is, houdt het RIVM een slag om de arm en raadt het de vaccinatie voorlopig af.

Zwangere vrouwen met gezondheidsproblemen, die het verloop van het coronavirus gevaarlijk kunnen maken, worden aangeraden toch een vaccin te nemen. Dit omdat de voordelen van het vaccin dan niet opwegen tegen de mogelijke nadelen. Daarbij wordt overleg met een arts geadviseerd.

Borstvoeding en vaccinatie mag wel

De GGD voegt daar aan toe dat borstvoeding geven met een vaccinatie geen probleem is. Er zijn volgens het RIVM geen aanwijzingen dat het vaccin in de moedermelk komt en via de borstvoeding bij het kind kan komen.

