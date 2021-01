GGD Groningen bouwt vaccinatielocatie op ijsbaan Kardinge

nieuws

foto: André Huitenga

Op de ijsbaan in Sportcentrum Kardinge wordt een vaccinatielocatie ingericht door de GGD. Het vaccineren in de hal begint waarschijnlijk eind februari.

De bezoekers kunnen vanaf eind februari lopend naar binnen in de hal met de ijsbaan, waar tien vaccinatie-kamers worden ingericht. Via een aparte uitgang verlaat men de vaccinatielocatie. Bezoekers die met de auto komen, kunnen gratis parkeren. De voorbereidingen en inrichting van de vaccinatielocatie vinden nu al plaats.

De ijsbanen worden voor de rest van het seizoen gesloten. Volgens de gemeente was er vorige week nog hoop dat de ijsbanen misschien open zouden

kunnen gaan, maar de nieuwe maatregelen tegen het coronavirus maken dat onmogelijk. GGD Groningen kan de ijsbaan nu gaan gebruiken als vaccinatielocatie. De ijsbaan in Sportcentrum Kardinge is daarvoor, als het om grootte en ligging gaat, volgens de gemeente ideaal.