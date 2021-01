GGD: “Aantal besmettingsgevallen in provincie blijft op niveau ernstig”

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Het aantal besmettingsgevallen in de provincie Groningen blijft ook in de afgelopen week op het niveau ernstig liggen. Dat laat de GGD Groningen weten in haar wekelijkse update.

Sinds vorige week woensdag zijn er in de provincie 1.080 nieuwe besmettingsgevallen bijgekomen. “Dit is een duidelijke afname ten opzichte van de week ervoor toen het aantal op 1.380 lag”, schrijft de GGD. “Het aantal besmettingen blijft echter hoog. Het overall beeld van de afgelopen week, met een besmettingsgraad van ongeveer 188 gevallen per 100.000 inwoners op weekbasis, ligt daarmee op het niveau ernstig.” Sinds de uitbraak van het coronavirus in ons land is nu bij 20.207 personen in de provincie het virus vastgesteld.

Tekst gaat verder onder de infographic

Leeftijdsverdeling

Opvallend aan de leeftijdsverdeling in de afgelopen week is dat het aandeel nieuwe besmettingen onder 65-plussers gedaald is. Waar dit vorige week nog op 22% lag is dit nu gedaald naar 18%. De besmettingsgraad bij kinderen in de leeftijdscategorie 0 tot 15 jaar lag op 5%, in de groep 15-19 jaar op 9% en in de leeftijdsroep 20 tot 29 jaar op 16%. De meeste besmettingsgevallen werden gevonden in de leeftijdscategorie 30 tot 65 jaar. Daar gaat het om een percentage van 53 procent.”

Besmettingsbron

De GGD laat weten dat in de afgelopen week bij iedere nieuwe besmetting een volledig bron- en contactonderzoek uitgevoerd kon worden. Van de nieuwe besmettingen lukte het in 72% van de gevallen om ook de daadwerkelijke bron te achterhalen. Daaruit blijkt dat in 48% van de besmettingsgevallen deze in thuissituaties plaatsvond. Vorige week lag dit nog op 42%. Negentien procent raakte besmet op het werk, 17% tijdens vrijetijdsbestedingen, 20% in een zorginstelling en 0% op school of in een kinderopvang. “Per nieuwe besmetting kan meer dan één vermoedelijke bron worden aangewezen. De bovengenoemde percentages tellen dan ook op tot meer dan 100%, aldus de GGD.

Ontwikkeling besmettingen

Volgens de GGD blijft het aantal besmettingen in de provincie hoog. Dit sluit aan bij de landelijke trend. In de provincie ging het in de afgelopen week om circa 188 meldingen per 100.000 inwoners. De meeste besmettingen werden gevonden in de gemeente Pekela met 467 op 100.000 inwoners. Oldambt 369, Westerwolde 361, Veendam 248 en Eemsdelta 181. In de afgelopen week kwamen negen inwoners van de provincie te overlijden als gevolg van een bewezen corona-infectie. Het totale aantal overlijdens komt daarmee op 141.

Afgenomen coronatesten

In de afgelopen week werden er op de verschillende testlocaties in de provincie 10.218 personen getest op het corona. Van hen ontvingen er 834 een positieve test. Het aantal afgenomen tests ligt op hetzelfde niveau als in de week er voor. Het vindpercentage is met 8,2% iets gedaald ten op zichte van een week eerder.