GGD: “Aantal besmettingen in provincie blijft hoog, meeste besmettingen in thuissituaties”

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De GGD Groningen zegt dat het aantal besmettingen in de afgelopen week op een hoog en op een ernstig niveau bleef. Dat laat de GGD weten in haar wekelijkse update.

Sinds vorige week zijn er volgens de GGD 1.380 nieuwe besmettingen in de provincie bijgekomen. “Er is een lichte afname ten opzichte van de week ervoor”, schrijft de GGD. “Het aantal nieuwe besmettingen blijft echter net als vorige week hoog. Het overall beeld van de afgelopen week voor onze regio, met een besmettingsgraad van circa 229 gevallen per 100.000 inwoners op weekbasis, ligt op het niveau ernstig.” Sinds de uitbraak van het coronavirus in maart vorig jaar is nu bij 19.129 personen in de provincie het virus aangetroffen.

Tekst gaat verder onder de infographic

Aantal besmettingen onder jongeren gedaald

Uit de cijfers van afgelopen week blijkt dat het aantal nieuwe besmettingen onder jongeren is gedaald. Van het totale aantal besmettingen werd 4% gevonden bij personen in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar. In de groep van 16-19 jarigen gaat het om 7 procent, in de week ervoor was dit nog 9%. In de categorie 20-29 jarigen gaat het om 17%, 30-65 jarigen om 51% en in de groep ouder dan 65 jaar om 22%.

Meeste besmettingen in thuissituaties

Door de GGD is er in de afgelopen week een volledig bron- en contactonderzoek uitgevoerd. In 74 procent van de positieve testen kon ook een vermoedelijke bron achterhaald worden. Daaruit blijkt dat van de besmettingen 42 procent in de thuissituatie plaatsvond, 19% in een werksituatie, 15% tijdens vrijetijdsbesteding, 31% in een zorginstelling en 1% op school of in een kinderopvang. “Het aandeel van zorginstellingen als besmettingsbron is gestegen. Deze stijging loopt parallel met een relatief groot aantal besmettingsclusters in zorginstellingen. Per nieuwe besmetting kan meer dan één vermoedelijke bron worden aangewezen. De genoemde percentages tellen dan ook op tot meer dan 100%.”

In de afgelopen week 10 sterfgevallen

Volgens de GGD was het aantal besmettingen in de provincie de afgelopen week wederom hoog. “Dit sluit aan bij de landelijke trend.” De afgelopen week ging het om ongeveer 229 meldingen per 100.000 inwoners. De meeste besmettingen werden gevonden in de gemeente Pekela met 467 op 100.000. Westerwolde 431, Oldambt 364, Veendam 318 en Stadskanaal 215. Het aantal overlijdens nam in de afgelopen week toe met 10 nieuwe sterfgevallen. Het totale aantal sterfgevallen komt daarmee op 132.

Minder mensen lieten zich testen

In de verschillende testcentra in de provincie werden in de afgelopen week 10.504 personen getest. Hiervan werden er 899 personen positief getest. Dit komt neer op 8,6 procent. Wel zijn er in de afgelopen week veel minder tests afgenomen. In de week voorafgaand ging het nog om 12.827 tests. Het vindpercentage is met 8,7 procent gelijk gebleven.