Gezondheidseconoom RUG: ‘Knullige start vaccinatiecampagne, maar revanche kan nog’

Foto Martini Ziekenhuis. Vaccinatie tegen corona

Volgens hoogleraar internationale gezondheidseconomie Maarten Postma van de Rijksuniversiteit Groningen is er in Nederland de afgelopen weken een stroomversnelling ontstaan in het vaccinatiebeleid. Dat laat Postma donderdagavond optekenen in De Telegraaf.

Nederland kan daarmee mogelijk de schade inlopen die veroorzaakt is door de ‘knullige start’ van de vaccinatiecampagne. Nederland staat, in vergelijking met andere Europese landen, nog steeds op een relatief lage vaccinatiegraad. Maar Postma stelt dat als rond de zomer de belangrijkste groepen zijn gevaccineerd, dat Nederland het goed heeft gedaan.

Postma reageert daarmee op het nieuws dat Groot-Brittanië voornemens lijkt om de openingstijden voor de vaccinatiecentra te verruimen en desnoods vierentwintig uur per dag door wil gaan met prikken. Dat is in Nederland nog lang niet aan de orde, aldus de GGD GHOR, want in Nederland moeten daarvoor eerst voldoende vaccins beschikbaar zijn.