Gerechtshof legt Stadjer 200 uur werkstraf op voor supportersrellen in Heerenveen

nieuws

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Het Gerechtshof in Leeuwarden heeft een 37-jarige man uit Groningen veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur, omdat hij een leidende rol had in de supportersrellen tussen fans van FC Groningen en SC Heerenveen. Deze rellen vonden eind februari 2015 plaats bij een kroeg in de Nieuwstraat in Heerenveen.

De man ging in hoger beroep tegen de vier maanden celstraf die de rechtbank in Groningen in 2017 al oplegde, omdat hij en zijn advocaat vonden dat er sprake was van willekeur. De betrokken supporters van Heerenveen werden namelijk niet veroordeeld voor het incident. De straf viel nu een stuk lager uit, omdat het proces nu al bijna zes jaar sleept.

De man zou hebben opgeroepen tot de rellen via WhatsApp en zelf ook een leidende rol hebben gespeeld bij de rellen zelf. Daarbij werd geslagen met vuisten en riemen, geschopt en gestoken met een mes.