Gemeenteraad zet stap in behoud historische elementen in niet-monumentale panden

nieuws

De Groningse gemeenteraad heeft woensdagavond een stap gezet in het behoud van historische elementen uit niet-monumentale panden die verbouwd worden. Daarover schrijft RTV Noord.

Het slopen van historische elementen houdt de gemoederen al een flinke tijd bezig. Met name in de Schildersbuurt worden monumentale interieurs, als authentieke plafonds, glas-in-loodramen en schouwen, gesloopt. Veel Groningers is dit een doorn in het oog en ook de Groningse politiek is niet blij. Zij willen graag de elementen behouden. Daarom heeft men besloten dat de indiener van een sloopmelding nu te horen gaat krijgen dat eventueel te slopen historische elementen opgehaald worden door Stichting Monument en Materiaal.

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Wonen is blij met het plan. Het is echter volgens hem ook het maximale wat juridisch gezien mogelijk is.