Gemeente Tynaarlo neemt Airport Eelde aandelen over van Assen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De gemeente Tynaarlo neemt de aandelen van Groninger Airport Eelde over die de gemeente Assen kwijt wil. Het gaat om een tijdelijke overname. Daarover schrijft RTV Drenthe.

Tynaarlo had 4 procent van de aandelen en gaat nu naar 14 procent. De gemeenteraad moest dinsdagavond ook een besluit nemen. De aandelen werden door Assen sinds 10 december aangeboden aan de overige aandeelhouders. De regels stellen dat er voor 10 januari aangegeven moet worden of er interesse is. De college van Tynaarlo wil dat de aandelen uiteindelijk terugvloeien naar Groningen Airport Eelde. Daar moeten echter alle aandeelhouders het dan wel over eens zijn. Omdat beide provincies pas komend voorjaar hier over kunnen discussiëren heeft Tynaarlo tijdelijk de aandelen overgenomen.

Wel gaf de gemeenteraad aan dat er een onderzoek moet komen naar de voor- en nadelen van het hebben van aandelen in het vliegveld.