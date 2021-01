Gemeente: sportclubs kunnen ons bellen als ze problemen hebben

nieuws

Voetbalveld op sportpark De Parrel in Selwerd, foto Andor Heij

Veel sportverenigingen lijden grote verliezen vanwege de coronacrisis. Er zijn geen wedstrijden en veel minder trainingen. Dat betekent dat er via de sportkantine geen geld binnenkomt en dat sommige leden weglopen. De gemeente komt de clubs te hulp.

Wethouder Inge Jongman van sport doet een oproep aan sportverenigingen om zich bij de gemeente te melden, als zij door de coronacrisis in de problemen komen. “We willen de sport in de benen houden. We willen graag horen wat er speelt, nu de maatregelen verscherpt worden.”

Volgens Jongman zijn er al diverse maatregelen genomen. “We hebben de huren van de velden gecompenseerd, en het ledenverlies valt wel mee. Maar we willen dat de clubs na corona nog steeds bestaan.”