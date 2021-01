“Gemeente moet inwoners niet als ‘klanten’ benaderen”

nieuws

Foto: Gerrit de Haan

De fracties van GroenLinks en de SP in de Groningse gemeenteraad willen dat de gemeente Groningen stopt met de term ‘klant’ wanneer zij haar inwoners benaderd.

Beide partijen willen dat het woord geschrapt wordt uit alle communicatiemethoden en -middelen die de gemeente gebruikt. GroenLinks en SP vinden dat de relatie tussen de overheid en de burgers onvervreemdbare en grondwettelijke rechten en plichten bevat. De afgelopen jaren is het vertrouwen in de overheid afgenomen door het wantrouwen waarmee de overheid de inwoners bejegend. Ook heeft de terugtrekkende bewegingen van de overheid het vertrouwen geschaad.

“De overheid moet niet georganiseerd worden als een B.V.”, zegt fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP. “De overheid moet de mens als maat der dingen nemen en niet alle menselijke interacties zien als economische handelingen. Helaas hebben we dat de afgelopen jaren teveel gezien, zoals bij de toeslagenaffaire en de participatiewet.” Raadslid Nick Nieuwenhuijsen van GroenLinks: “Woorden doen er toe. Ze bepalen onze verhoudingen. Wij willen daarom graag dat de gemeente Groningen niet langer over ‘klanten’ of ‘cliënten’ maar over ‘burgers’ en ‘inwoners’ spreekt en dat deze wijziging wordt doorgevoerd in de gehele gemeentelijke organisatie.”

GroenLinks en de SP dienen komende woensdag een voorstel over het onderwerp in tijdens de gemeenteraadsvergadering.