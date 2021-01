Gemeente: ‘Laten we het rustig houden op de markt’

De gemeente Groningen waarschuwt bezoekers van warenmarkten in de gemeente vrijdagmiddag nogmaals om drukte te vermijden.

“Boodschappen doen is geen uitje”, zo stelt de gemeente. “Doe je boodschappen alleen, blijf in je buurt en vermijd drukte. ”

Stewards zien nog steeds families en groepen studenten samenscholen op de markt. Drukte op de markt is er vooral op vrijdag en zaterdag.

Laten we het rustig houden op de markt. Doe je boodschappen alleen, blijf in je buurt en vermijd drukte. Boodschappen doen is géén uitje. #alleensamen pic.twitter.com/OFa4rs2vEZ

