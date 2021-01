Gemeente Groningen maakt levensgroot reclame voor ‘stemmen per brief’

nieuws

Foto: Henk Ellérie

De gemeente Groningen maakt sinds zaterdag reclame voor het per brief kunnen stemmen tijdens de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. Onder andere bij het winkelcentrum in Beijum is een groot bord geplaatst.

Door de coronacrisis verlopen de Tweede Kamerverkiezingen anders dan anders. Met het grote reclamebord worden inwoners hier op geattendeerd. Zo hebben mensen die 70 jaar of ouder zijn dit jaar de mogelijkheid om te ‘briefstemmen’. “Kiezers van 70 jaar of ouder ontvangen voor 11 maart een briefstempakket thuis”, laat de gemeente Groningen weten. “Deze mensen hoeven dus niet naar het stemlokaal om hun stem uit te brengen. De briefstem kan na het invullen in een PostNL brievenbus gestopt worden.” Daarnaast zijn er ook afgiftepunten bij verschillende gemeentelijke locaties.

Ook kan er bij de komende verkiezingen gebruik worden gemaakt van ‘vroegstemmen’. “Behoor je tot een kwetsbare groep en wil je eventuele drukte op de verkiezingsdag vermijden, dan is het ook mogelijk om vervroegd een stem uit te brengen. Dit kan op 15 of 16 maart op één van de zeventien stembureaus in de gemeente.” De locaties waar dit kan worden later door de gemeente bekendgemaakt.

Meer informatie over het ‘briefstemmen’ en het ‘vroegstemmen’ is te vinden op deze website.