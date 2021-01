Geluidsoverlast tijdelijk viaduct over Paterswoldseweg onaanvaardbaar

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

“Onaanvaardbaar”. Zo noemt de Stadspartij het lawaai dat het verkeer maakt over het tijdelijke viaduct van de zuidelijke ringweg over de Paterswoldseweg.

Omwonenden klagen al een tijd over de herrie. Volgens hen zijn de geluidswerende maatregelen die genomen zijn ook niet afdoende. Zij spreken zelfs over een averechts effect en ervaren meer overlast.

“Wellicht moet worden overwogen de snelheid tijdelijk te verlagen op de Ring Zuid in de nachtelijke uren in overeenstemming met de wensen van de bewoners. Maar beter is natuurlijk het tijdelijke viaduct geluidsarm te maken door geluidswerende maatregelen, die echt helpen”, aldus René Stayen, raadslid van de Stadspartij.

De Stadspartij wil weten of de gemeente in gesprek is met Aannemer Combinatie Herepoort over de problemen en hoe die opgelost gaan worden. Volgende week woensdag gaat de Stadspartij vragen stellen over het onderwerp aan het gemeentebestuur.