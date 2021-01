Geen sleutel meer nodig bij gebruik van OV-fiets

nieuws

Foto: Willem_90 - Eigen werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36188216

Om een OV-fiets te gebruiken hoeft in de toekomst geen fietssleutel meer gebruikt te worden. De NS heeft maandag een elektronisch slot geïntroduceerd voor de fiets dat opent met de OV-chipkaart.

In de afgelopen periode is er getest met het nieuwe systeem. De resultaten daarvan zijn zo goed dat besloten is het systeem landelijk uit te rollen. De fietsenstalling van Apeldoorn heeft daarbij de primeur waar inmiddels alle vierhonderd fietsen uitgerust zijn met het nieuwe slot. Het elektronische slot van de fiets opent door er een OV-chipkaart tegen te houden. Als er een fietsabonnement op de kaart staat springt het slot open. Bij het terugbrengen van de fiets wordt de huur automatisch beëindigd na het sluiten van het slot.

De bedoeling is dat dit jaar steeds meer fietsen uitgerust gaan worden met het nieuwe fietsslot. Aan het einde van het jaar moet zeventig procent van de fietsen voorzien zijn van het nieuwe systeem.