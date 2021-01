Geen geld voor Lelylijn uit Nationaal Groeifonds

nieuws

De ontwikkeling van een nieuwe, snelle spoorverbinding tussen de Randstad en Noord-Nederland, beter bekend als de Lelylijn, heeft geen deel van de 20 miljard euro gekregen uit het Nationaal Groeifonds. Dat maakten ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Eric Wiebes (Economische Zaken) donderdagmiddag bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens de ministers betekent het feit dat de Lelylijn niet door de ‘toegangspoort is geleid’, niet dat het voorstel niet voldeed aan de gestelde randvoorwaarden. Als de indieners hun voorstel verder uitwerken, kan dat betekenen dat in een volgende ronde voor het groeifonds toch in aanmerking komt voor subsidie.

In totaal krijgen veertien van de zeventien indienende aanvragers mogelijk een deel van het beschikbare geld uit het Groeifonds. De spoeling voor de uiteindelijke toekenning van het geld, wordt in de komende maanden verder uitgedund.