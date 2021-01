“Geen boetes in Groningen voor cadeau’s bij bijstandsuitkering”

In Groningen zullen mensen op korte termijn geen boete moeten betalen als zij boodschappen van iemand krijgen terwijl ze een bijstandsuitkering hebben. Dat liet de wethouder weten na vragen van de Stadspartij.

Vorige maand was er veel ophef over de gemeente Wijdemeren waar iemand in de bijstand boodschappen kreeg van familie en daarom een boete van duizenden euro’s moest betalen. Gemeentes zijn nu verplicht om die boetes te geven, maar vrijdag bleek dat een meerderheid van de Tweede Kamer er voor is om gemeentes zelf de keuze te geven.

De Stadspartij wil vooral voorkomen dat er ook in Groningen boetes gegeven worden. “De wethouder liet weten dat de gemeente Groningen voor zo ver het kan, niet al te streng de regels hanteert en vooral wil kijken naar maatwerk omdat mensen niet verder gedupeerd moeten worden,” zegt fractievoorzitter Amrut Sijbolts. Het College gaf ook aan dat ze liever hebben dat mensen naar de Voedselbank gaan. “Maar ook daar kijken ze naar de menselijke maat, en die moet wat ons betreft voorop staan.”

Sijbolts is blij dat de meerderheid in de Tweede Kamer voor de afschaffing van de boete is. “Het is goed dat er opnieuw gekeken wordt of deze boetes niet te streng zijn en dat schrijnende gevallen juist strenger in de verdrukking komen. Dat is volgens mij ook nooit de bedoeling geweest van deze wet. Je mag mensen er best op wijzen dat als ze grote giften ontvangen dat ze terugbetaalt moeten worden, maar dat maakt ze nog niet meteen oplichters. Toch wordt daar soms nog wel zo naar gekeken, maar dat is gewoon niet waar.”