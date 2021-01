GCC niet bang voor langere lockdown: “Maar voor sommigen is het dramatisch”

De Groningen City Club hoopt voor ondernemers dat de lockdown niet verlengd wordt. Premier Mark Rutte zei dinsdag tijdens een Kamerdebat dat er een kans is dat onder andere niet-essentiële winkels en horeca gesloten moeten blijven na 19 januari.

De lockdown duurt misschien langer omdat het RIVM eerder meldde dat de effecten van de lockdown nog uitblijven. Toch is de Groningen City Club niet bang voor de gevolgen van een langere lockdown. “Ik ben nooit bang,” vertelt voorzitter Eric Bos. “Als ondernemer moet je vertrouwen hebben. Als het nog niet kan en de lockdown zou twee weken langer duren dan is dat heel vervelend, maar wij willen graag dat het beste gebeurt waardoor de stad straks weer helemaal open kan. Dan kun je beter twee weken langer dichtzijn en dat het dan wel goed gaat. Maar het zou mooi zijn als er een loket komt zodat spullen wel gehaald kunnen worden bij winkels. Hoe eerder de binnenstad weer open is, hoe beter.”

Hoewel hij niet bang is denkt hij wel dat een langere lockdown grote gevolgen kan hebben voor ondernemers. “Hun verdiensten vallen compleet weg. Vanaf december, de meest commerciële weken van het jaar, hebben ze niet kunnen verkopen. Voor mode is dat bijvoorbeeld dramatisch. Straks komt de voorjaarscollectie, maar die wordt betaald van de omzet uit december. Dus die omzet is keihard nodig om geld te genereren. Wij hopen dat de overheid met een goede steun komt, anders zijn wij bang dat een heleboel ondernemers dit niet gaan overleven.”

Toch blijft hij hoopvol over de toekomst. “Ik ga er vanuit dat we de komende maanden met z’n allen weer open kunnen, dat het aantal besmettingen terugloopt en dat de vaccinaties goed op gang komen. We hopen dat de stad weer langzaam op gang komt en dat het publiek terugkomt naar hun geweldige Groninger winkels en horeca, die de beste van Nederland is.”