“Gaan wolken er voor zorgen dat de vorst geen voet aan de grond krijgt?”

Het is nog maar de vraag of de vorst voet aan de grond gaat krijgen. OOG-weerman Johan Kamphuis verwacht dat wolken roet in het eten gaan gooien.

“We zien dat er vanuit Scandinavië koude lucht ons land binnen gaat stromen”, vertelt Kamphuis. “Op anderhalve kilometer hoogte vriest het donderdagmiddag maar liefst 10 graden. Als het dan helder is dan zakt het kwik bij ons op leefniveau ook als een baksteen onder nul. In eerdere voorspellingen heb ik aangegeven dat het bij ons ook gaat vriezen. Maar waarschijnlijk zal dat anders uit gaan pakken. Het zal wel wat gaan vriezen, maar veel zal het niet voorstellen want in de aanvoer lijken meer wolken voor te komen dan aanvankelijk gedacht. De stroming blijft deels over zee komen waardoor er boven de Noordzee in de vochtige lucht wolken worden opgepikt en wolken zorgen er voor dat de temperatuurdaling nogal gedempt wordt.”

Koude dagen

“Donderdag begint de dag eerst nog met zon en wat lichte vorst. In de middag neemt de bewolking toe maar het blijft droog. Bij een zwakke noordoostenwind wordt het 1 of 2 graden. In de nacht naar vrijdag daalt het kwik naar rond het vriespunt tot 2 graden onder nul. Daarbij is er veel bewolking. Vrijdag verloopt ook bewolkt en komt de maximumtemperatuur op 1 of 2 graden te liggen. In de nacht naar zaterdag temperaturen rond of iets onder het vriespunt.”

Sneeuw

“Zaterdag zijn er wolkenvelden en wordt het 2 graden. In de avond en nacht volgt een toenemende kans op sneeuw bij temperaturen rond het vriespunt. Zondag verovert zachtere lucht ons gebied maar is het even goed mogelijk dat we nog een dagje in wat koudere lucht blijven zitten. Al met al zullen de komende dagen wat winters verlopen maar echt winterweer zit er voorlopig niet aan te komen.”