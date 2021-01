Friedrich en aantal collega’s dreigden afgelopen jaar uit OMT te stappen

nieuws

Foto: RUG

Microbioloog Alex Friedrich van het UMCG heeft afgelopen jaar samen met een aantal collega’s overwogen om uit het Outbreak Management Team, het OMT, te stappen. Dat blijkt uit onderzoek van De Volkskrant.

Reden om uit het OMT te stappen was volgens de krant het gevoel dat men niet onafhankelijk kon functioneren en dat adviezen beïnvloed werden door politici. In de periode waarin dit gevoel ontstond kwam het kabinet op zondag bijeen in het Catshuis om te praten over de coronastrategie. Op maandag kwam het OMT bij elkaar waardoor het niet lukte om strengere maatregelen er door heen te drukken omdat de koers van het kabinet toen al grotendeels was bepaald.

In september liepen de spanningen binnen het OMT op. Het aantal coronabesmettingen nam toe, en in één van de vergaderingen dreigden een aantal OMT-leden, waaronder Friedrich, uit het OMT te stappen. RIVM-baas Jaap van Dissel heeft vanaf dat moment geprobeerd om een breuk te voorkomen. Dit lukte door het OMT-overleg te verplaatsen naar vrijdag zodat deze vergadering nu voorafgaand aan het Catshuisoverleg plaatsvindt.