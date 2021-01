Forse thuisnederlaag Martini Sparks

sport

Speelsters Martini Sparks wensen elkaar succes.

Martini Sparks heeft zaterdagavond ook de derde wedstrijd in de basketball league verloren. Loon Lions was in Haren met 98-52 te sterk.

De tegenstander uit Landsmeer stond na het eerste kwart met 25-11 voor. Daarna kwamen de Groningse vrouwen iets terug. De ruststand was 45-34.

In het derde en vierde kwart kon Martini Sparks het niet meer bijbenen. Er werd slordig gespeeld en onder de basket waren de speelsters niet scherp. Loon Lions strafte alles af en liep daardoor uit naar een grote overwinning.