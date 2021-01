Forse rookontwikkeling bij brand op terrein Simmeren Schroot

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Op het terrein van metaalbewerker Simmeren Schroot aan de Winschoterweg heeft woensdagmiddag brand gewoed. De brand ging gepaard met flink wat rookontwikkeling.

De melding van de brand kwam rond 14.50 uur bij de hulpdiensten binnen waarop in eerste instantie een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. Tien minuten later bleek dat meer hulp nodig was waarop ook het schuimblusvoertuig werd opgeroepen. “Dikke zwarte rookwolken trekken omhoog”, ziet incidentfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl. “Op het terrein staat iets in de brand, daarbij is er ook vuur te zien.”

Volgens brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff stond er op het terrein plastic in de brand. “Hoe groot de brand precies is geweest, dat weet ik niet. Alleen dat het ging om plastic. Om 15.45 uur hebben we het sein ‘brand meester’ kunnen geven, en om 16.20 uur zijn onze voertuigen teruggekeerd naar de kazerne.”

Op de redactie van OOG Tv kwamen uit verschillende delen van de stad berichten binnen van mensen die de rookontwikkeling zien.