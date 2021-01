Forse rookontwikkeling bij brand in garage in Haren

nieuws

Foto: Robin Feunekes - 112groningen.nl

In een garage aan de Mellenssteeg in Haren heeft maandagmiddag brand gewoed. De brand ging gepaard met forse rookontwikkeling.

De melding van de brand kwam rond 16.40 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit van de Harener brandweer ter plaatse werd gestuurd. “Het betrof een brand in een garage”, vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper. “De vuurhaard bleek zich te bevinden in de dakconstructie van het gebouw.” Volgens de woordvoerder was de brand snel onder controle. “Door de inzet van een waterkanon hebben we kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen woning.”

Hoe groot de schade aan het gebouw is, is nog onbekend. “Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners te ondersteunen bij het afhandelen van de schade. Over de oorzaak is niets bekend.”