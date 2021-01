“Filmfestival IFFRiG kun je dit jaar vanaf je eigen bank kijken”

nieuws

Het Internationaal Film Festival Rotterdam in Groningen, IFFRiG, vindt dit jaar online plaats. Dat heeft Forum Groningen dinsdagavond laten weten.

“Door de coronacrisis is het festival dit jaar anders dan normaal”, schrijft de organisatie. “De films kijk je dit jaar vanaf je eigen bank in plaats van in onze filmzaal.” Online heb je de keus uit 8 titels. Zo kan er bijvoorbeeld gekeken worden naar ‘Riders of Justice’, ‘Dead & Beautiful’ en ‘Quo Vadis, Aida’. Het volledige overzicht van de films vind je op deze pagina.

De organisatie probeert een zo volledig mogelijk festival via je thuisbioscoop aan te bieden. “Er zijn ook inleidingen, talkshows en bijzondere gesprekken die online bijgewoond kunnen worden.” Inmiddels is de kaartverkoop voor de online vertoningen gestart. Het festival vindt plaats van maandag 1 tot en met zondag 7 februari.