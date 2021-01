Fietser aangereden door stadsbus op Hereplein

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een fietser is zondagavond gewond geraakt bij een verkeersongeluk op het Hereplein. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 21.45 uur. “Het betreft een fietser die aan is gereden door een stadsbus”, vertelt Ten Cate. “Het is onbekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.” Aanvankelijk rukten de hulpdiensten met groot materieel uit. Behalve de politie en een ambulance werd ook de Groninger brandweer opgeroepen. “Het verhaal ging dat de fietser onder de bus terecht was gekomen. Al snel bleek dit niet helemaal te kloppen.” Volgens Joey Lameris van 112groningen.nl lag het slachtoffer alleen met zijn benen onder bus en zat de persoon niet bekneld. De brandweer kon daarom snel afgemeld worden.

Het slachtoffer is door ambulanciers gestabiliseerd. Vervolgens is de persoon met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.

Nb: vanwege nieuwsgaring mogen (foto)journalisten zich op straat bevinden ten tijde van de avondklok