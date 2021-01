FC Groningen verhuurt Poll voor rest van seizoen aan FC Dordrecht

sport

Foto: Sportphotoagency.com

Thomas Poll wordt door FC Groningen voor de rest van het seizoen verhuurd aan FC Dordrecht. Bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie moet de 19-jarige Poll meer ervaring gaan op doen.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus denkt dat het verhuren van Poll een goede uitkomst is. “Thomas kan waardevolle ervaring opdoen door wekelijks te spelen op het niveau van de Keuken Kampioen Divisie, waarin je aan de bak moet. We zullen zijn prestaties de komende maanden goed in de gaten houden,” zo vertelt Fledderus op het digitale thuis van de FC.

De uit de eigen jeugdopleiding afkomstige Poll maakte bijna een jaar geleden zijn debuut bij FC Groningen, op bezoek bij Willem II. Dit seizoen deed trainer Danny Buijs viermaal een beroep op de uit Winsum afkomstige verdediger. Poll heeft nog een contract tot 2022.