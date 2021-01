FC Groningen roept supporters en sponsors opnieuw op voor steun in coronacrisis

sport

Euroborg - Foto: Flickr 21millimeter (CC BY-SA 2.0)

FC Groningen roept supporters en sponsors opnieuw op om af te zien van een tegemoetkoming voor het missen van thuiswedstrijden. De club stevent af op een tekort van 3,75 miljoen euro in het lopende seizoen.

Naast oproepen vanuit de supportersvereniging van FC Groningen gaat de club ook zelf actief de achterban benaderen. “Op het uiteindelijke bedrag onderaan de streep hebben supporters en sponsors grote invloed en we zijn dan ook blij dat een grote groep al een bijdrage heeft geleverd,” vertelt algemeen directeur Wouter Gudde. “Afhankelijk van de steun die supporters en sponsors de komende maanden gaan geven, kan het verlies van de club kleiner worden. Dit kan van invloed zijn op onze positie op de ranglijst voor volgend seizoen.”

“Wij begrijpen heel goed dat niet iedereen kan of wil afzien van een tegemoetkoming”, vervolgt Gudde, “Maar we hopen natuurlijk dat heel veel mensen dit wél doen. Samen met onze supporters en sponsors zijn wij de club en we moeten er alles aan doen om ook samen zo goed mogelijk door deze crisis te komen.”