FC Groningen opent jubileumjaar op bezoek bij FC Utrecht

sport

Foto: Sportphotoagency.com Coach *Danny Buijs* of FC Groningen

FC Groningen opent het nieuwe jaar morgenavond op bezoek bij FC Utrecht. Na een goede eerste seizoenshelft zal de Trots van het Noorden graag resultaat boeken bij de Domstedelingen om van de tweede seizoenshelft een succes te kunnen maken.

Waar de ploeg van trainer Danny Buijs na goede resultaten op de zesde plaats staat, vindt het Utrecht van René Hake zichzelf terug op plaats tien na een kwakkelende tweede helft van 2020. Voor sommige spelers van FC Groningen zal het in de Domstad een weerzien zijn met oud-ploeggenoten. In de Galgenwaard staan Mimoun Mahi en Django Warmerdam onder contract. Verdere spelers om op te letten bij FC Utrecht zijn de razend snelle Gyrano Kerk, Adam Maher en de steeds meer vorm vindende oud-international Eljero Elia.

2021 betekent niet alleen het einde van het slopende 2020, het is het jaar waarin FC Groningen haar vijftigste verjaardag zal vieren op 16 juni. Wat is dan mooier dan het jaar goed beginnen? Precies. Wat FC Groningen kan helpen in de strijd is het feit dat de selectie van Buijs nagenoeg helemaal fit is. Behalve Arjen Robben hebben alle spelers een groepstraining kunnen afwerken deze week. Twijfelgevallen in de selectie zijn Alessio Da Cruz, Patrick Joosten en aanvoerder Azor Matusiwa. Voor laatstgenoemde lijkt in ieder geval een basisplaats er nog niet in te zitten.

Danny Buijs gaf tegenover FC Groningen TV aan vandaag en morgen af te wachten of de spelers daadwerkelijk kunnen starten of minuten kunnen maken. Verder zei de Dordtenaar dat een resultaat zeker mogelijk is op bezoek bij FC Utrecht, mits de eigen ploeg een goede dag heeft. René Hake sprak tegenover FC Utrecht TV over een ‘pittige klus tegen een goede ploeg die moeilijk te bestrijden is en maar een aantal momenten in de wedstrijd nodig heeft om resultaat te behalen.’

De eerdere ontmoeting dit seizoen in de Groene Kathedraal eindigde in 0-0. In de Galgenwaard zal er om 21:00 worden afgetrapt onder leiding van scheidsrechter Manschot.

Vermoedelijke opstelling: Padt, Dammers, Van Hintum, Itakura; Dankerlui, Van Kaam, El Messaoudi, Gudmundsson; Da Cruz, Strand Larsen, Joosten